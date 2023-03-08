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    В Израиле

    СМИ: полиция будет штрафовать и начислять штрафные баллы водителям, участвующим в перекрытии дорог

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    СМИ: полиция будет штрафовать и начислять штрафные баллы водителям, участвующим в перекрытии дорог
    Tomer Neuberg/Flash90

    В четверг, 9 марта, полиция намерена выписывать денежные штрафы и начислять штрафные баллы водителям, принимающим участие в создании заторов на дорогах в рамках участиях в протесте против юридической реформы. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет" и написал сайт "Кешет".

    По данным этих источников, размер штрафа составит 500 шекелей, кроме того водителю будет начислено 4 штрафных балла.

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    Сайт "Кешет" написал, что в этот день по всей стране будут задействованы около 3 тысяч сотрудников полиции для наведения порядка. Особое внимание будет уделяться трассам, ведущим в аэропорт.

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    Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай на совещании, посвященном оценке ситуации накануне масштабных акций протеста, заявил, что полиция проявит "нулевую терпимость" к нарушению общественного порядка, к порче имущества, к надругательствам над государственной символикой, к созданию помех для других граждан. Полиция также не допустит перекрытия дорог, если это не было заранее согласовано с полицией.

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