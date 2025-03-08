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Израиль

В Индии израильская туристка подверглась групповому изнасилованию

Сексуальное насилие
Индия
время публикации: 08 марта 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 15:37
В Индии израильская туристка подверглась групповому изнасилованию
AP Photo/Wasantha Chandrapala

Индийские СМИ сообщают, что израильская туристка и местная жительница, владелица гостевого дома, стали жертвами группового изнасилования.

Недалеко от деревни Санапур в штате Карнатака на женщин и сопровождавших их троих мужчин напали несколько злоумышленников. Прежде чем схватить женщин, они сбросили мужчин в канал (двое мужчин получили травмы, но сумели выбраться, третий утонул, и его тело было найдено позже).

Согласно сообщению, обе женщины были госпитализированы в государственную больницу и прошли медицинское обследование.

Местная полиция сообщила, что личности подозреваемых известны, двое из них уже задержаны, им будут предъявлены обвинения в "групповом изнасиловании, вымогательстве и покушении на убийство". Треий подозреваемый пока разыскивается.

Израиль
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