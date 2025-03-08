В Индии израильская туристка подверглась групповому изнасилованию

Индийские СМИ сообщают, что израильская туристка и местная жительница, владелица гостевого дома, стали жертвами группового изнасилования.

Недалеко от деревни Санапур в штате Карнатака на женщин и сопровождавших их троих мужчин напали несколько злоумышленников. Прежде чем схватить женщин, они сбросили мужчин в канал (двое мужчин получили травмы, но сумели выбраться, третий утонул, и его тело было найдено позже).

Согласно сообщению, обе женщины были госпитализированы в государственную больницу и прошли медицинское обследование.

Местная полиция сообщила, что личности подозреваемых известны, двое из них уже задержаны, им будут предъявлены обвинения в "групповом изнасиловании, вымогательстве и покушении на убийство". Треий подозреваемый пока разыскивается.