Полиция опубликовала разъяснения, касающиеся инцидента с горящим автомобилем в Кфар-Сабе

Пресс-служба полиции опубликовала разъяснения, касающиеся инцидента с горящим автомобилем в Кфар-Сабе.

По данным полиции, после профессиональной проверки, проведенной взрывотехнической лабораторией, взрывчатых веществ или оружия на месте происшествия не обнаружено. Владелец автомобиля погиб, находясь вне горящего автомобиля.

Напомним, в 4:45 в субботу, 8 марта, в Кфар-Сабе на улице Бригада Александрони взорвался автомобиль. В результате взрыва и возникшего потом пожара погиб мужчина.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.