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Израиль

Полиция опубликовала разъяснения, касающиеся инцидента с горящим автомобилем в Кфар-Сабе

Полиция
время публикации: 08 марта 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 11:12
На месте происшествия
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба полиции опубликовала разъяснения, касающиеся инцидента с горящим автомобилем в Кфар-Сабе.

По данным полиции, после профессиональной проверки, проведенной взрывотехнической лабораторией, взрывчатых веществ или оружия на месте происшествия не обнаружено. Владелец автомобиля погиб, находясь вне горящего автомобиля.

Напомним, в 4:45 в субботу, 8 марта, в Кфар-Сабе на улице Бригада Александрони взорвался автомобиль. В результате взрыва и возникшего потом пожара погиб мужчина.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2025

В Кфар-Сабе взорвался автомобиль, погиб мужчина