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    В Израиле

    В Хайфе застрелена молодая женщина, мать пятилетнего ребенка

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    В Хайфе застрелена молодая женщина
    Пресс-служба полиции Израиля

    В ночь на понедельник, 8 мая, в Хайфе на улице Эхад а-Ам в своей машине была застрелена 24-летняя женщина, сообщает пресс-служба полиции.

    Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этой женщины.

    Начато расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось. По словам свидетелей, действовали трое мужчин в масках, которые скрылись с места происшествия на автомобиле. По машине, в которой находилась женщина, было выпущено до десяти пуль.

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    Названо имя убитой: Ханан Абу Хит. Она была матерью пятилетнего ребенка.

    По версии полиции, женщина была застрелена на фоне межкланового конфликта, в котором участвуют семьи Харири и Бакри. Жертвами этого конфликта уже стали 19 человек.

    Ханан Абу Хит стала 72-й жертвой убийства в арабском секторе с начала 2023 года. В этом году почти 80% убийств в Израиле приходятся на арабский сектор.

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