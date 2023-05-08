Правительство представило документ о распределении 12,5 млрд шекелей коалиционных денег в 2023-2024 годах

За три недели до крайней даты утверждения государственного бюджета на 2023 год (29 мая) правительство опубликовало документ о согласовании так называемых "коалиционных денег" – средств, распределение которых определяется не приоритетами правительства в целом, а интересами того или иного члена коалиции.

В общей сложности в бюджет на два года заложены 12,5 миллиардов шекелей коалиционных денег, из которых 5,3 миллиарда шекелей – на 2023 год, и 7,2 миллиарда шекелей – на 2024 год.

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Договор содержит 9 крупных параграфов с бюджетами от сотен миллионов до миллиардов шекелей, и приложение, в котором перечислены 68 мелких параграфов с бюджетами от 1 миллиона до нескольких десятков миллионов шекелей.

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Ниже приведены все крупные параграфы и выборочно мелкие параграфы.

- 675 миллионов шекелей в год (на два года) на укрепление системы здравоохранения, включая расширение штата медработников, развитие больниц, продвижение национальных программ в сфере гериатрических услуг, развитие системы психического здоровья, профилактику заболеваний, продвижение здорового образа жизни, включение дополнительных технологий в корзину субсидируемых лекарств и укрепление руководящих структур минздрава.

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- 350 миллионов шекелей в 2023 году и 880 миллионов в 2024 году на продвижение программы укрепления национальной безопасности, для усиления безопасности в общественном пространстве, включая укрепление полиции Израиля и расширение пограничной полиции. Также средства пойдут на увеличение дней резервистской службы и формирование дополнительных резервистских рот пограничной полиции. Часть средств пойдет на технологические средства для управления тюрем.

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- 302 миллиона шекелей в 2023 году и 880 миллионов шекелей в 2024 году на распространение условий реформы "Офек Хадаш" на преподавательский состав учебных заведений ультраортодоксального сектора, в которых базовые предметы не преподаются в полном объеме. При этом предлагается постановить, что работники этих учебных заведений не являются государственными служащими, и не будут иметь права на предъявление претензий государству в случае разногласий по поводу оплаты труда.

- 1,2 миллиарда шекелей в 2023 году и 1,3 миллиарда шекелей в 2024 году на увеличение финансирования йешив.

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- 225 миллионов шекелей в год на два года на увеличение бюджета министерства Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми") на помощь муниципалитетам Негева и Галилеи и на непризнанные поселки.

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- 200 миллионов шекелей на пять лет на поддержку проектов национального и местного наследия, и на продвижение еврейского наследия.

- 100 миллионов шекелей в год на два года для министерства просвещения на сокращение родительских платежей в школах.

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- 250 миллионов шекелей в 2023 году и 600 миллионов шекелей в 2024 году на программу обеспечения продовольственной безопасности.

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- 250 миллионов шекелей в год на два года – бюджет министерства еврейской традиции. В связи со сложностью в предоставлении надлежащего уровня детализации распределения средств, дополнительное решение правительства с детальным бюджетом последует отдельно.

В числе малых параграфов, сведенных в один общий на 68 подпунктов, можно найти 5,5 миллионов шекелей на проверки еврейства для системы гиюра, 250 миллионов шекелей на укрепление еврейской самоидентификации и 60 миллионов шекелей на еврейскую самоидентификацию, 100 миллионов шекелей еврейскую культуру, 75 миллионов шекелей на помощь местным органам власти в Иудее и Самарии в сохранении государственных земель в зоне С, 26 миллионов шекелей на центры изучения иудаизма и истории Эрец Исраэль, 2 миллиона шекелей на укрепление системы гиюра, 10 миллионов шекелей на поощрение переселения в города со смешанным населением, 4 миллиона шекелей на вопросы, связанные с еврейским правом, 2 миллиона шекелей – управляющему комитету еврейского квартала Хеврона, 31 миллион шекелей – на предотвращение ассимиляции и укрепление солидарности с Израилем в диаспоре, 9 миллионов шекелей на сионистские проекты в диаспоре, 83 миллиона шекелей – на дополнительные уроки в начальных школах и младших классах средних школ, 12 миллионов шекелей на бронированные школьные подвозки, 20 миллионов шекелей на молодежные деревни, 80 миллионов шекелей на молодежную репатриацию, 40 миллионов шекелей на ремонт интернатов, 18 миллионов шекелей на волонтерские проекты старшеклассников, 6 миллионов шекелей на проекты с подростками, бросившими учебу, 106 миллионов шекелей на молодежные движения и проекты работы с молодежью в группе риска, 170 миллионов шекелей, 45 миллионов шекелей и 20 миллионов шекелей в трех разных статьях на укрепление государственной религиозной системы образования, 125 миллионов шекелей на проекты ультраортодоксальной еврейской культуры, 32 миллиона шекелей на ремонт йешив, 67 миллионов шекелей на субсидирование зарплат работников религиозных советов, 12 миллионов шекелей на "фертильность" (данный пункт не разъясняется, по всей видимости речь идет о той или иной форме финансирования процедур ЭКО, однако в таком случае непонятно, почему бюджет выделен министерству по делам религий, а не министерству здравоохранения или социального обеспечения. Прим. ред.), 4 миллиона шекелей – на связь с диаспорами для министерства религий, 105 миллионов шекелей на работу с ультраортодоксальной молодежью, выпавшей из системы ультраортодоксального образования, с целью ее подготовки к взрослой жизни (образование и занятость), 160 миллионов шекелей на религиозные здания, 20 миллионов шекелей на поддержку волонтерских медицинских организаций, 10 миллионов шекелей на центр психического здоровья в Иудее и Самарии, 45 миллионов шекелей на программы подготовки младших инженеров в женских ультраортодоксальных учебных заведениях, 60 миллионов шекелей на строительство интернатов в Иудее и Самарии, 45 миллионов шекелей на археологические раскопки в Иерусалиме, 20 миллионов шекелей на объекты наследия и 20 миллионов шекелей на центры наследия, и т.д.