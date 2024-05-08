Полиция демонтирует незаконный бедуинский поселок, мешавший прокладке 6-го шоссе

Силы полиции Израиля и Земельного управления начали операцию по демонтажу незаконных построек в Вади-Халиль возле развязки Шокет в Негеве.

Незаконный поселок Умм-Салим был возведен на государственных землях в 1990-е годы и является основным препятствием для продления строительства Трансизраильского шоссе (шоссе номер 6) в южном направлении.

Государство годами вело переговоры с захватившими землю бедуинскими кланами о добровольной эвакуации в обмен на значительную компенсацию. В последний момент жители поселка обратились в БАГАЦ, однако судьи Ицхак Амит, Халед Кабуб и Дафна Барак-Эрез единогласно отклонили иск, постановив, что государство сделало все, что в его силах, исчерпав возможности переговоров.

Жителей незаконного поселка эвакуируют в соседний поселок Умм-Батин, где подготовлены земельные участки с инфраструктурой. Помимо предоставляемых бесплатно участков, каждая семья получит сотни тысяч шекелей компенсации за снесенные дома.

Умм-Батин – легальный поселок, расположенный в километре от Умм-Салим, и в нем проживают члены клана Абу-Аса, к которому относятся и эвакуируемые жители Умм-Салим.