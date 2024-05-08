Разрешено к публикации: в Туль-Кареме в бою был смертельно ранен офицер-пограничник

Разрешено к публикации: в ходе спецоперации в Туль-Кареме в бою был смертельно ранен офицер пограничной полиции Йетев Лев А-Леви, 28 лет.

Пресс-служба полиции сообщает, что раненый был в критическом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи через несколько дней были вынуждены констатировать его смерть.

Йетев Лев А-Леви был сыном бывшего командующего пограничной полиции и бывшего главы Иерусалимского округа полиции Йорама А-Леви.