Разрешено к публикации: в Туль-Кареме в бою был смертельно ранен офицер-пограничник
время публикации: 08 мая 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 15:26
Разрешено к публикации: в ходе спецоперации в Туль-Кареме в бою был смертельно ранен офицер пограничной полиции Йетев Лев А-Леви, 28 лет.
Пресс-служба полиции сообщает, что раненый был в критическом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи через несколько дней были вынуждены констатировать его смерть.
Йетев Лев А-Леви был сыном бывшего командующего пограничной полиции и бывшего главы Иерусалимского округа полиции Йорама А-Леви.