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Разрешено к публикации: в Туль-Кареме в бою был смертельно ранен офицер-пограничник

время публикации: 08 мая 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 15:26
Йитав Лев А-Леви
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации: в ходе спецоперации в Туль-Кареме в бою был смертельно ранен офицер пограничной полиции Йетев Лев А-Леви, 28 лет.

Пресс-служба полиции сообщает, что раненый был в критическом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где врачи через несколько дней были вынуждены констатировать его смерть.

Йетев Лев А-Леви был сыном бывшего командующего пограничной полиции и бывшего главы Иерусалимского округа полиции Йорама А-Леви.

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