Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 8 мая, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Во второй половине дня усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 11-24 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 15-21, в Эйлате – 19-32, в Беэр-Шеве – 11-29, в Мицпе-Рамоне – 8-22, на побережье Мертвого моря – 16-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 12-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-29, на Голанских высотах – 10-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 60-110 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В четверг будет солнечно и жарко. В пятницу – шарав, повышение температуры, переменная облачность. В субботу жара спадет.