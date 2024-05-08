Стрельба в Хайфе, сообщается о погибшем

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о получении звонков о стрельбе на улице А-Ярден в Хайфе.

На месте происшествия имеется раненый.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что раненому около 39 лет. Его состояние критическое. Мужчина доставлен в больницу РАМБАМ. Позднее из больницы передали, что спасти жизнь пациенту не удалось и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, речь идет об преступлении на криминальной почве, к которому привел конфликт между двумя семьями.