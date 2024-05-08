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Израиль

Стрельба в Хайфе, сообщается о погибшем

время публикации: 08 мая 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 20:06
Стрельба в Хайфе, сообщается об одном раненом
Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о получении звонков о стрельбе на улице А-Ярден в Хайфе.

На месте происшествия имеется раненый.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что раненому около 39 лет. Его состояние критическое. Мужчина доставлен в больницу РАМБАМ. Позднее из больницы передали, что спасти жизнь пациенту не удалось и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, речь идет об преступлении на криминальной почве, к которому привел конфликт между двумя семьями.

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