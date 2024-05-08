x
08 мая 2024
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил об отмене Парада Гордости: "Не время праздновать"

время публикации: 08 мая 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 13:49
Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил об отмене Парада Гордости: "Не время праздновать"
Tomer Neuberg/Flash90

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил, что в этом году традиционный Парад Гордости, символизирующий поддержку борьбы ЛГБТ+ общины за свои права, в Тель-Авиве проходить не будет.

Об этом Хульдаи сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер), указав, что пока идет война и 132 израильских заложника все еще находятся в руках террористов, "не время праздновать".

Мэр Тель-Авива подчеркнул, что вместо Парада Гордости в городе пройдет митинг, символизирующий гордость, надежду и свободу, и что это решение было принято руководством муниципалитета при согласовании с представителями ЛГБТ+ организаций.

"132 сынов и дочерей Израиля по-прежнему удерживаются в Газе, с каждым днем скорбь становится все больше, мы переживаем один из самых сложных периодов в истории Государства Израиль", – указал Рон Хульдаи.

"Тель-Авив – Яффо это дом гей-сообщества, так было, есть и так всегда будет. Из приверженности общине мы приняли решение в этом году направить часть бюджета, предназначенного на проведение Парада Гордости, на деятельность "Центра Гордости" в Тель-Авиве", – продолжил Хульдаи, подчеркнув: "мы чувствуем и разделяем боль всей страны, и ни на минуту не прекращаем борьбу за равенство и свободу для всех".

"Увидимся на Параде Гордости в июне 2025 года", – завершил он свой статус.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 ноября 2023

Дана Интернешнл убеждена: ЛГБТ поддерживают ХАМАС "из-за недостатка информации"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 июня 2023

В столице Негева проходит Парад гордости
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 июня 2023

В парке Ганей-Иегошуа в Тель-Авиве проходит хеппенинг ЛГБТ-сообщества
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 08 июня 2023

Первый вечерний "Парад гордости" в Тель-Авиве. Фоторепортаж