Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 8 мая, температура повысится, в горных и внутренних районах будет выше среднесезонной. Малооблачно. Туман местами на побережья Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 15-26, в Хайфе – 18-24, в Эйлате – 24-39, в Беэр-Шеве – 16-33, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 24-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 17-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-29, на Голанских высотах – 17-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу – повышение температуры, жарко, особенно во внутренних районах. В воскресенье температура повысится, будет очень жарко и сухо на всей территории страны.