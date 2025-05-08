В Шхеме ликвидирован террорист из "Львиного логова"

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают о ликвидации в Шхеме террориста и задержании разыскиваемого за террор. Операция была проведена в Касбе (Старом городе Шхема).

В операции, целью которой был арест одного из террористов группировки "Львиное логово", были задействованы силы спецназа пограничной полиции и армейской бригады "Шомрон".

Один из разыскиваемых террористов оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Другой задержан.

При обыске были найдены пистолет, патроны и наличные деньги, предположительно предназначенные для финансирования террористических актов. При обыске автомобиля террориста был изъят тактический жилет.

Потерь с израильской стороны нет.

Ранее источники в ПА сообщали, что в больницу "Рафидия" в Шхеме доставлены девять раненых в результате столкновений с израильскими военными.