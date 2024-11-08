Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи обратился к жителям нескольких зданий в районе Дахия, пригороде Бейрута, с призывом эвакуироваться.

Спустя некоторое время ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что силы ЦАХАЛа нанесли удар по объектам в Дахии. ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.