Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Дахии эвакуироваться
время публикации: 08 ноября 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 22:55
Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи обратился к жителям нескольких зданий в районе Дахия, пригороде Бейрута, с призывом эвакуироваться.
Спустя некоторое время ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что силы ЦАХАЛа нанесли удар по объектам в Дахии. ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.