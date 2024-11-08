Израильтянам в Амстердаме рекомендовано установить приложение командования тылом

Штаб национальной безопасности опубликовал новые рекомендации для израильтян, находящихся в Амстердаме.

Поскольку в городе развернуты местные силы безопасности, израильтяне, желающие покинуть отели в направлении аэропорта, могут сделать это, используя общественный транспорт.

При этом рекомендуется воздержаться от гуляния по улицам с еврейской/израильской символикой.

Также рекомендуется ускорить, по мере возможности, возвращение в Израиль.

Тем, кто находится в Амстердаме, рекомендуется установить на мобильные телефоны приложение командования тылом, через которое будут передаваться целевые инструкции.

О любом инциденте рекомендуется немедленно уведомлять местную полицию и израильское посольство по телефону 0031646312161.