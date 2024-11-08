x
08 ноября 2024
|
последняя новость: 09:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2024
|
08 ноября 2024
|
последняя новость: 09:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израильтянам в Амстердаме рекомендовано установить приложение командования тылом

время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:25
Израильтянам в Амстердаме рекомендовано установить приложение командования тылом
Фото NEWSru.co.il

Штаб национальной безопасности опубликовал новые рекомендации для израильтян, находящихся в Амстердаме.

Поскольку в городе развернуты местные силы безопасности, израильтяне, желающие покинуть отели в направлении аэропорта, могут сделать это, используя общественный транспорт.

При этом рекомендуется воздержаться от гуляния по улицам с еврейской/израильской символикой.

Также рекомендуется ускорить, по мере возможности, возвращение в Израиль.

Тем, кто находится в Амстердаме, рекомендуется установить на мобильные телефоны приложение командования тылом, через которое будут передаваться целевые инструкции.

О любом инциденте рекомендуется немедленно уведомлять местную полицию и израильское посольство по телефону 0031646312161.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook