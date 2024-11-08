ЦАХАЛ: обстрел Центральной и Западной Галилеи из Ливана, около 30 ракет

После предупреждения о проникновении вражеских беспилотников, которые прозвучали в период с 15:30 до 15:50 в районе Западной и Верхней Галилеи, ПВО ЦАХАЛа перехватили все подозрительные объекты, пересекшие границу со стороны Ливана.

После сигналов тревоги, которые были активированы в период с 15:54 по 15:55 в районе Центральной и Западной Галилеи, было зафиксировано около 30 ракет, выпущенных из Ливана, большинство из них упало на открытой местности. Зафиксировано одно прямое попадание.

О пострадавших не сообщалось.

Сигнал, прозвучавший в 15:48 в районе Верхней Галилеи, был ложной тревогой.