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Израиль

Послом Израиля в Соединенных Штатах назначен Йехиэль Лайтер

время публикации: 08 ноября 2024 г., 15:17 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 15:17
Фото NEWSru.co.il

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в Соединенных Штатах.

Доктор Лайтер занимал ряд высоких должностей на государственной службе Израиля. Среди прочего, он был заместителем генерального директора Министерства образования, руководителем аппарата министра финансов и исполняющим обязанности председателя совета директоров компании "Морские порты Израиля".

Доктор Лайтер, уроженец США, хорошо знаком с американской администрацией и обществом.

Его сын, майор Моше Йедидья,погиб в бою в Газе 10 ноября 2023 года.

Премьер-министр Нетаниягу прокомментировал это назначение так: "Йехиэль Лайтер – талантливый дипломат, красноречивый оратор и человек, глубоко понимающий американскую культуру и политику. Я уверен, что Йехиэль наилучшим образом представит Государство Израиль, и желаю ему успехов в его работе".

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