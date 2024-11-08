Послом Израиля в Соединенных Штатах назначен Йехиэль Лайтер

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в Соединенных Штатах.

Доктор Лайтер занимал ряд высоких должностей на государственной службе Израиля. Среди прочего, он был заместителем генерального директора Министерства образования, руководителем аппарата министра финансов и исполняющим обязанности председателя совета директоров компании "Морские порты Израиля".

Доктор Лайтер, уроженец США, хорошо знаком с американской администрацией и обществом.

Его сын, майор Моше Йедидья,погиб в бою в Газе 10 ноября 2023 года.

Премьер-министр Нетаниягу прокомментировал это назначение так: "Йехиэль Лайтер – талантливый дипломат, красноречивый оратор и человек, глубоко понимающий американскую культуру и политику. Я уверен, что Йехиэль наилучшим образом представит Государство Израиль, и желаю ему успехов в его работе".