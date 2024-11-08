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Израиль

Руководство Израиля решило не отправлять спасательную миссию в Нидерланды

время публикации: 08 ноября 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 11:05
В аэропорту Скипхол (Амстердам)
AP Photo/Evert Elzinga

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу уведомляет, что было принято решение не отправлять спасательную миссию в Нидерланды.

"Государство Израиль делает все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, подвергшихся жестокому нападению во время ужасающего антисемитского инцидента в Амстердаме. В свете ситуации и в соответствии с рекомендациями специалистов было решено, что нет необходимости отправлять профессиональную спасательную миссию в Нидерланды. Вместо этого усилия будут сосредоточены на предоставлении гражданской авиации решений для помощи нашим гражданам", – говорится в сообщении офиса Нетаниягу.

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