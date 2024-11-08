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Израиль

Бригада парамедиков МАДА вылетела в Амстердам для оказания помощи пострадавшим израильтянам

время публикации: 08 ноября 2024 г., 16:15 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 16:15
Бригада парамедиков МАДА вылетела в Амстердам для оказания помощи пострадавшим израильтянам
Пресс-служба МАДА

Генеральный директор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин провел срочную оценку ситуации с израильскими чиновниками.

После консультации с руководством авиакомпании "Эль Аль" было решено направить бригаду парамедиков и медперсонала МАДА специальным рейсом в Амстердам для оказания помощи в лечении и сопровождении домой израильтян, пострадавших в результате антисемитских нападений.

Власти Амстердама сообщают, что всех израильтян, которые пострадали в результате антисемитских нападений, выписали из больниц.

Израиль
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