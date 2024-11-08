Бригада парамедиков МАДА вылетела в Амстердам для оказания помощи пострадавшим израильтянам

Генеральный директор службы скорой помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин провел срочную оценку ситуации с израильскими чиновниками.

После консультации с руководством авиакомпании "Эль Аль" было решено направить бригаду парамедиков и медперсонала МАДА специальным рейсом в Амстердам для оказания помощи в лечении и сопровождении домой израильтян, пострадавших в результате антисемитских нападений.

Власти Амстердама сообщают, что всех израильтян, которые пострадали в результате антисемитских нападений, выписали из больниц.