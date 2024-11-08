Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.11.2024: операция в Шхеме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 ноября действовали в Шхеме (в Балате и в лагере Аскар аль-Джадид).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 ноября.

В лагере Шуафат на севере Иерусалима был открыт огонь на поражение по водителю автомобиля, который на высокой скорости ехал в сторону бойцов пограничной полиции. В сообщении полиции по поводу этого инцидента говорится, что сначала был произведен предупреждающий выстрел в воздух, а после того, как водитель не остановился, был открыт огонь на поражение. Водитель "нейтрализован".