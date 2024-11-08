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Израиль

Попытка наезда на бойцов пограничной полиции в Шуафате: водитель "нейтрализован"

время публикации: 08 ноября 2024 г., 05:32 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 05:38
Попытка наезда на бойцов пограничной полиции в Шуафате: водитель "нейтрализован"
Jamal Awad/Flash90

Рано утром 8 ноября в лагере Шуафат на севере Иерусалима был открыт огонь на поражение по водителю автомобиля, который на высокой скорости ехал в сторону бойцов пограничной полиции.

В сообщении полиции по поводу этого инцидента говорится, что сначала был произведен предупреждающий выстрел в воздух, а после того, как водитель не остановился, был открыт огонь на поражение. Водитель "нейтрализован".

Информация уточняется.

Израиль
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