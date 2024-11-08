ДТП на трассе 5: автоугонщик насмерть сбил мотоциклиста и скрылся

Около 03:00 в пятницу, 8 ноября, в полицию Израиля поступило сообщение об аварии между легковым автомобилем и мотоциклом, произошедшей на трассе 5 в районе развязки Кфар-Ярок.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт смерти мотоциклиста, мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

Водитель автомобиля скрылся с места аварии. Проверка показала, что автомобиль был угнан из Тель-Авива. Ведется розыск подозреваемого в угоне, ДТП со смертельным исходом и бегстве с места аварии.