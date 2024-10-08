x
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 23:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ракетная тревога в Хайфе, Акко, Крайот и Верхней Галилее

время публикации: 08 октября 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 12:22
Ракетная тревога в Хайфе, Акко, Крайот и Верхней Галилее
Фото NEWSru.co.il

Ракетная тревога прозвучала в районе Хайфского залива: сирена слышна в Хайфе, Акко, Кирьят-Бялике, Кирьят-Яме, Кирьят-Ата, Кирьят-Моцкине и других районах залива, параллельно с этим сирена звучит в населенных пунктах Верхней Галилеи. Местные жители сообщают о звуках множества взрывов.

"Маген Давид Адом" и полиция занимаются поиском мест падения ракет, информация о пострадавших на данном этапе не поступала.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook