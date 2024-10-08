Ракетная тревога в Хайфе, Акко, Крайот и Верхней Галилее

Ракетная тревога прозвучала в районе Хайфского залива: сирена слышна в Хайфе, Акко, Кирьят-Бялике, Кирьят-Яме, Кирьят-Ата, Кирьят-Моцкине и других районах залива, параллельно с этим сирена звучит в населенных пунктах Верхней Галилеи. Местные жители сообщают о звуках множества взрывов.

"Маген Давид Адом" и полиция занимаются поиском мест падения ракет, информация о пострадавших на данном этапе не поступала.