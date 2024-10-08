x
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал главу штабного аппарата "Хизбаллы"

время публикации: 08 октября 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 07:58
ЦАХАЛ ликвидировал главу штабного аппарата "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила что в понедельник, 7 октября, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в районе Бейрута и ликвидировали Сухейля Хасина Хасини, главу штабного аппарата террористической организации "Хизбалла".

Штабной аппарат является логистическим штабным подразделением "Хизбаллы" и занимается всем, что связано с бюджетом и организацией различных структур. Хасини участвовал в соглашениях о передаче вооружений между Ираном и "Хизбаллой" и отвечал за транспортировку и распределение контрабандного оружия между различными подразделениями.

Кроме того, он был членом Совета джихада, высшего военного форума "Хизбаллы". Штабной аппарат также включает в себя техническое подразделение "Хизбаллы", которое занимается производством высокоточных ракет, а также логистикой хранения и транспортировки вооружений в Ливане. В силу своей должности Хасини занимался финансированием и логистическим управлением наиболее чувствительных проектов организации, включая оперативный план войны и другие специальные программы, в том числе организацию терактов против Израиля с территории Ливана и Сирии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

368-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Бейруте и Газе. Хронология событий