ЦАХАЛ ликвидировал главу штабного аппарата "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила что в понедельник, 7 октября, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в районе Бейрута и ликвидировали Сухейля Хасина Хасини, главу штабного аппарата террористической организации "Хизбалла".

Штабной аппарат является логистическим штабным подразделением "Хизбаллы" и занимается всем, что связано с бюджетом и организацией различных структур. Хасини участвовал в соглашениях о передаче вооружений между Ираном и "Хизбаллой" и отвечал за транспортировку и распределение контрабандного оружия между различными подразделениями.

Кроме того, он был членом Совета джихада, высшего военного форума "Хизбаллы". Штабной аппарат также включает в себя техническое подразделение "Хизбаллы", которое занимается производством высокоточных ракет, а также логистикой хранения и транспортировки вооружений в Ливане. В силу своей должности Хасини занимался финансированием и логистическим управлением наиболее чувствительных проектов организации, включая оперативный план войны и другие специальные программы, в том числе организацию терактов против Израиля с территории Ливана и Сирии.