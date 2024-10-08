Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 8 октября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Местами туман, в частности на севере Негева.

В Иерусалиме – 18-26 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 20-30, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 24-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-30, на Голанских высотах – 21-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.