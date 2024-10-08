Воздушная тревога в населенных пунктах на границе с Ливаном

В 00:09 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучал в поселках Ханита, Идмит, Шломи.

В 00:20 система "Цева Адом" активирована в поселках Мецуба, Яара, Шломи, Эйлон, Авдон.

В 00:28 сигнал тревоги прозвучал в Рош а-Никра и на пляже Бецет.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана было запущено не менее 10 ракет.

Информация уточняется.