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Израиль

Воздушная тревога в населенных пунктах на границе с Ливаном

время публикации: 08 октября 2024 г., 00:09 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 00:30
Ханита
Chen Leopold/flash90

В 00:09 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучал в поселках Ханита, Идмит, Шломи.

В 00:20 система "Цева Адом" активирована в поселках Мецуба, Яара, Шломи, Эйлон, Авдон.

В 00:28 сигнал тревоги прозвучал в Рош а-Никра и на пляже Бецет.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана было запущено не менее 10 ракет.

Информация уточняется.

Израиль
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