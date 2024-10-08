Министр в министерстве просвещения Хаим Битон подозревается в растрате госсредств

Полиция Израиля сообщила о начале уголовного расследования против министра в министерстве просвещения Хаима Битона (ШАС), ранее занимавшего должность генерального директора сети ультраортодоксальных школ "Мааян а-Хинух а-Торани".

Битон подозревается в растрате государственных средств из бюджетов, выделявшихся на сеть школ, на финансирование партийной газеты "а-Дерех".

Уголовное дело было возбуждено с разрешения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Помимо Битона, фигурантом дела является Йосеф Хаим, входящий в ближнее окружения лидера партии Арье Дери.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с партийным изданием партии ШАС. В 2016 году учителя, работавшие в "Мааян а-Хинух а-Торани", подали в суд в связи с тем, что их вынуждали оформлять подписку на партийное издание "Йом ле-Йом" (еженедельник, предшествовавший появлению газеты "а-Дерех").