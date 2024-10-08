В секторе Газы погиб израильский военнослужащий

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, 20 лет, из поселка Кадима Цоран, боец ​​17-го батальона бригады "Бислах", служивший в 12-м батальоне бригады "Голани".

В том же бою на севере Газы был тяжело ранен еще один боец 17-го батальона бригады "Бислах".

ЦАХАЛ сообщает также, что в бою на юге Ливана был тяжело ранен боец 7012-го батальона 3-й бригады "Александрони".