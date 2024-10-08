В секторе Газы погиб израильский военнослужащий
время публикации: 08 октября 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 06:10
Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, 20 лет, из поселка Кадима Цоран, боец 17-го батальона бригады "Бислах", служивший в 12-м батальоне бригады "Голани".
В том же бою на севере Газы был тяжело ранен еще один боец 17-го батальона бригады "Бислах".
ЦАХАЛ сообщает также, что в бою на юге Ливана был тяжело ранен боец 7012-го батальона 3-й бригады "Александрони".