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Израиль

В секторе Газы погиб израильский военнослужащий

время публикации: 08 октября 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 06:10
Ноам Исраэль Абду
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, 20 лет, из поселка Кадима Цоран, боец ​​17-го батальона бригады "Бислах", служивший в 12-м батальоне бригады "Голани".

В том же бою на севере Газы был тяжело ранен еще один боец 17-го батальона бригады "Бислах".

ЦАХАЛ сообщает также, что в бою на юге Ливана был тяжело ранен боец 7012-го батальона 3-й бригады "Александрони".

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