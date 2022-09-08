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    В Израиле

    В Биньямине легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа, нападавший застрелен

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    В Биньямине легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа, нападавший застрелен
    Пресс-служба ЦАХАЛа     В Биньямине легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа, нападавший застрелен
    Пресс-служба ЦАХАЛа     В Биньямине легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа, нападавший застрелен
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на четверг, 8 сентября, около деревни Байтин (северо-восточней Рамаллы, Биньямин) палестинский араб, вооруженный молотком, напал на израильского военнослужащего и ранил его. Был открыт ответный огонь на поражение. Нападавший застрелен. Позже у нападавшего был обнаружен нож.

    Военнослужащий получил легкие травмы лица. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    По данным СМИ, пострадал военнослужащий-водитель. Нападение было совершено, когда он вышел из машины.

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    Палестинские источники пока эту информацию не комментируют.

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