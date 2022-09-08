В Биньямине легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа, нападавший застрелен
время публикации: | последнее обновление:
В ночь на четверг, 8 сентября, около деревни Байтин (северо-восточней Рамаллы, Биньямин) палестинский араб, вооруженный молотком, напал на израильского военнослужащего и ранил его. Был открыт ответный огонь на поражение. Нападавший застрелен. Позже у нападавшего был обнаружен нож.
Военнослужащий получил легкие травмы лица. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
По данным СМИ, пострадал военнослужащий-водитель. Нападение было совершено, когда он вышел из машины.
adv_11 m_ar_1
Палестинские источники пока эту информацию не комментируют.
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex