Культурное сотрудничество Израиля и России. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Культурное сотрудничество Израиля и России". Поводом для проведения опроса послужило подписание 6 сентября соглашения между РФ и Израилем о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.

В опросе, который проводился менее суток (7-8 сентября), приняли участие 4419 респондентов, 4311 из них ответили на все 15 вопросов. Опрос предназначался исключительно для израильтян (что было указано в анонсе). Более 98% участников заявили, что они израильтяне.

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ИТОГИ ОПРОСА

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66% участников опроса сообщили, что у них только израильское гражданство. 26% сообщили, что у них не только израильское, но и российское гражданство (треть из этой категории говорят, что хотели бы отказаться от гражданства РФ). 3% заявили, что у них было гражданство РФ, но они от него отказались.

Далее при подведении результатов этого опроса мы зачастую выделяем мнение тех израильтян, у которых есть гражданство РФ и которые не планируют от него отказываться. Опрос показал, что такие граждане более лояльно относятся к России и российской культуре.

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Дружба России и Израиля

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70% респондентов не считают Россию дружественным государством по отношению к Израилю. 17% придерживаются противоположного мнения. Прочие затруднились с однозначным ответом.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 39% считают Россию дружественным государством по отношению к Израилю, 40% так не считают.

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Дружба Украины и Израиля

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Вопрос: "Считаете ли вы Украину дружественным государством по отношению к Израилю?" Мнения разделились примерно поровну: 35% считают Украину дружественным государством по отношению к Израилю, 35% не считают Украину дружественным государством по отношению к Израилю, 30% затрудняются с однозначным ответом.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 26% считают Украину дружественным государством по отношению к Израилю, 43% придерживаются противоположного мнения.

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Культурные связи Израиля и России

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Вопрос: "Считаете ли вы, что Израиль должен поддерживать культурные связи с Россией?" Самый частый ответ: "Да, но не в настоящее время" – 33%. Два других противоположных ответа набрали по 23% – "Да, безусловно" и "Нет, Израиль должен разорвать культурные связи с Россией". Ответ "Нет, не вижу в этом необходимости" выбрали 20% опрошенных.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 49% выступают за поддержание израильско-российских культурных связей в настоящее время.

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Вопрос: "Ваше отношение к соглашению между Израилем и Россией о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства?" 49% заявили: "Негативное, считаю, что договор следует расторгнуть". 25% выбрали ответ: "Скорее негативное, мне такой договор не кажется своевременным". 20% ответили: "Позитивное, не вижу с этим никаких проблем". 6%: "Нейтральное, у меня нет мнения по этому поводу".

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Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 42% выбрали ответ "Позитивное, не вижу с этим никаких проблем".

Вопрос: "Как вы считаете, следует ли в настоящее время представлять в России израильские фильмы, спектакли, книги и др.?" Более 50% считают, что не следует. 31% считают, что следует.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 59% заявляют, что следует.

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Отмена гастролей "Ленкома"

Мы попросили читателей высказать свое отношение к тому, что на фоне общественного протеста в Израиле были отменены гастроли московского театра "Ленком", который планировал привезти в октябре спектакль спектакль "Поминальная молитва" по Шолом-Алейхему. Протест был поднят в связи с тем, что руководство театра "Ленком" и ряд ведущих артистов, задействованных в спектакле, открыто поддерживают войну против Украины.

Примерно две трети опрошенных (66%) заявили о позитивном отношении к тому, что гастроли "Ленкома" в Израиле были отменены. 29% из данной категории сами протестовали против этих гастролей.

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8% респондентов сказали, что у них сложное отношение к отмене этих гастролей: "Хорошо, что гастроли отменили, но я против "культуры отмены"".

22% сказали, что негативно относятся к отмене гастролей. Из них почти треть, по их словам, собирались на спектакль "Поминальная молитва".

3% заявили, что им это безразлично.

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Что допустимо? Какие билеты готовы покупать?

Вопрос: "Считаете ли вы допустимым в настоящее время показ в Израиле спектаклей и кинофильмов, произведенных в России при поддержке властей РФ?" 72% ответили "нет", 22% – "да". 19% заявляют о готовности покупать билеты.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, соотношение 46% и 44%. 40% говорят, что готовы покупать билеты.

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Вопрос: "Считаете ли вы допустимым в настоящее время показ в Израиле спектаклей и кинофильмов, созданных россиянами без какой-либо поддержки властей РФ?" 51% опрошенных не видят с этим проблем, 28% выступают против. 44% заявляют о готовности покупать билеты.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 80% считают такие показы допустимыми и только 9% против. 71% говорят, что готовы покупать билеты.

Отношение к протестам

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Вопрос: "Следует ли организовывать протесты в Израиле, чтобы не допускать присутствия в стране российских деятелей культуры, поддерживающих в той или иной форме войну против Украины?" 69% считают, что следует. 23% придерживаются противоположной точки зрения.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 44% за организацию протестов, 46% против.

Насколько важна политическая позиция деятеля культуры

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Вопрос: "Важно ли для вас знать политическую позицию деятеля культуры (исполнителя, актера, писателя), и влияет ли это на ваше решение идти на концерт/фильм/покупать книгу?"

66% выбрали ответ: "Важно, и влияет". (50% среди обладателей российских паспортов, не планирующих отказываться от гражданства РФ.)

14% ответили: "В определенной степени важно, но не обязательно влияет".

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8% заявили: "Как правило неважно, хотя может иногда повлиять".

11% выбрали ответ: "Неважно, и не влияет".

О чувстве стыда

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Последний вопрос был таким: "Испытываете ли вы чувство стыда за то, что правительство Израиля не присоединяется к международным санкциям против России и продолжает сотрудничество с Москвой?"

55% заявили, что испытывают чувство стыда. 32% сказали, что не испытывают.

Среди тех израильтян, у которых есть гражданство РФ, и они не планируют от него отказываться, 58% не испытывают чувства стыда по этому поводу. 27% – испытывают.

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Во всех остальных категориях ("есть гражданство РФ, но хотелось бы от него отказаться", "было гражданство РФ, но уже от него отказались", "есть только израильское гражданство") чувство стыда по поводу такого сотрудничества испытывает подавляющее большинство опрошенных.