Компромисс президента и переговоры с Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В конце прошлой недели издание "А-Модиа", приближенное к партии "Агудат Исраэль", опубликовало материал, прошедший почти незаметно. Как сообщалось в публикации, Биньямин Нетаниягу принял стратегическое решение добиваться соглашения с Саудовской Аравией даже в том случае, если оно будет сопровождаться серьезными уступками палестинцам. Нетаниягу отлично понимает, что такие шаги скорее всего приведут к развалу правительства и объявлению досрочных выборов. Это его совершенно не пугает, пишет "А-Модиа", так как он не собирается баллотироваться на следующих выборах. Он заключит внесудебную сделку и покинет политику в качестве миротворца и автора настоящего "нового Ближнего Востока".

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В этой новости не было ничего особенного. Прежде всего, этот сценарий неоднократно обсуждался, и в условиях полного тумана в ответ на вопрос "чего хочет Биньямин Нетаниягу", вполне имеет право на существование. В то же время, на фоне напряженных и продолжающих обостряться отношений между "Ликудом" и ультраортодоксами вокруг закона о призыве, такая публикация выглядела как очередной "вброс", цель которого вызвать нервозность в коалиции и повысить собственную цену в глазах премьер-министра, тем самым подтолкнув его к мягкости и сговорчивости. Однако прошло лишь несколько дней и эта публикация получила неожиданное развитие в виде так называемого президентского компромисса по юридической реформе.

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Несмотря на то, что детали компромисса еще формируются в беседах представителей президента Ицхака Герцога и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, уже озвученные контуры компромисса позволяют сделать вывод: речь идет не о компромиссе. Речь идет о полной и безоговорочной капитуляции сторонников реформы, и что более важно, впервые Нетаниягу оказывает прямую и откровенную поддержку лагерю "умеренных". Этот компромисс состоит из трех основных параграфов: смягчение закона о принципе неприемлемости, сохранение комиссии по выбору судей в ее первоначальном виде, а также замораживание всех дальнейших шагов по реформе на 18 месяцев. Что получают сторонники реформы? Некое, пока не до конца понятное изменение порядка назначения главы Верховного суда и его полномочий. Вряд ли есть хотя бы один серьезный человек, который готов поверить в то, что после 18 месяцев замораживания процесса Нетаниягу решится возобновить продвижение реформы с неизбежным возвращением протестующих на улицы. Когда Нетаниягу отменил обещанное распространение суверенитета на Иорданскую долину, этот шаг тоже подавался как перенос, хотя всем было ясно, что речь идет об отмене.

Если компромисс будет утвержден, подавляющее большинство того, о чем говорил Ярив Левин 4 января 2023 года, уйдет в небытие. Судебная система сохранит за собой никем не делегированное ей право отменять законы, юридический советник правительства сохранит за собой те же нигде не оговоренные и ничем не ограниченные полномочия, а Кнессет, то есть суверен, так и останется структурой, чьи решения, то есть законы, будут не более чем рекомендацией, нуждающейся в окончательном утверждении высшего органа государственной власти – судебной системы.

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Против этого компромисса выступают почти все в нынешней коалиции. Правые коалиционные партнеры "Ликуда" и сторонники реформы в правящей партии протестуют против отказа от обещанных перемен, ветер которых был уже так ощутим. Сегодня трудно сказать, насколько серьезна опасность, грозящая коалиции в связи с этим компромиссом. Но по общему мнению, Бен-Гвир и Смотрич не станут топить корабль из-за того, что капитан решил поменять курс. В оппозиции им делать нечего, больших достижений, которые они могли бы представить избирателям нет, а ответственность за почти неизбежные в этой ситуации выборы, а также весьма вероятное поражение на них национального лагеря, возложат именно на тех, кто правительство развалил. На правом фланге слишком хорошо помнят травмы 1992 и 1999 года, и спешить не станут.

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Министр юстиции Ярив Левин колеблется – оставаться ли в должности на фоне намерения Биньямина Нетаниягу покончить с реформой. И, судя по всему, его встреча с премьер-министром, которая состоялась на этой неделе, сомнений и колебаний Левина не рассеяла. С одной стороны, он глубоко разочарован, с другой – прекрасно понимает, что превращение из министра в депутата лишит его завоеванных позиций в "Ликуде". Пост главы комиссии по назначению судей, который автоматически занимает министр юстиции, увеличивает влияние Левина и заметно снижает скорость написания письма об уходе в отставку.

Оппозиция нашла великолепный выход из почти безвыходной ситуации. Лапид и Ганц не могли себе позволить критиковать саму рамку предложений, которые разрабатываются в эти дни в президентской канцелярии. Слишком абсурдным был бы их отказ от предложений, фактически ставящих точку на реформе. Но оппозиционеры не могут позволить себе и броситься навстречу предложениям, оглашая окрестности радостными криками, поскольку на эти предложения согласен Нетаниягу. Поэтому "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" сделали свой шаг в этой шахматной партии. Они не критикуют предложения, они отказываются от переговоров с Нетаниягу. Стоит ли напоминать, что лишь несколько недель назад и Ганц, и Лапид говорили о необходимости вернуться за стол переговоров? Сегодня оба они высказываются против. К чести Авигдора Либермана и Мерав Михаэли надо сказать, что они своей позиции не меняют и отказываются говорить о каком-либо компромиссе. Либерман уже готовится к боям вокруг закона о призыве. Михаэли понимает, что продолжение противостояния является единственным гаранатом ее пребывания во главе партии "Авода".

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"Коах Каплан" и иные организации общественного протеста отвергли параметры президентского компромисса, причем сразу и целиком.

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И есть ультраортодоксы, которые вернулись на свои давние и хорошо знакомые позиции. "Мы не за реформу, мы не против реформы, мы лояльные участники коалиции. Поддержим любой компромисс, который предложит правительство", – заявляют в ШАС и "Яадут а-Тора". Лояльность их, отметим, довольно быстро исчерпывается на фоне не продвижения закона о призыве.

В этой ситуации переговоры ведут Нетаниягу и Герцог. Не напрямую, разумеется, но через своих представителей, которые, если судить по публикациям, весьма близки к договоренностям. 7 сентября газета "Исраэот а-Йом" сообщила, что Нетаниягу взвешивает возможность утвердить эти договоренности в одностороннем порядке. В окружении Нетаниягу убеждены, что оппозиция не сможет протестовать против замораживания реформы на полтора года. Уличные протесты продолжатся, но и они, полагают приближенные премьера, будут постепенно стихать, лишенные подпитки в виде новых законов реформы.

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И над всем этим витают апелляции, поданные в БАГАЦ против уже утвержденных законов и решений по реформе. Главное рассмотрение ожидается 12 сентября, когда полный состав судейской коллегии будет рассматривать апелляцию против закона о неприемлемости. Есть те, кто утверждают, что цель Нетаниягу – произвести впечатление на судей, представить им атмосферу "вот -вот" соглашения и компромисса, чтобы таким образом, не допустить отмены закона судом. Если это так, то Нетаниягу использует тактику "хорошего и плохого следователя". В то время, как он сам идет на компромиссы и ведет переговоры, один из его ближайших сторонников, спикер Кнессета Амир Охана произносит речь с предупреждением в адрес Верховного суда по поводу возможных последствий отмены закона. Какими эти последствия будут, никто не знает, однако совершенно очевидно, что вмешательство суда в Основной закон – отмена или даже частичная отмена, станут шагом, консолидирующим лагерь активных сторонников реформы. 7 сентября в демонстрации сторонников реформы приняли участие около десяти тысяч человек. Если Верховный суд впервые в истории Израиля отменит Основной закон, на улицах окажутся десятки, если не сотни тысяч людей. Это не нужно, в первую очередь, Биньямину Нетаниягу.

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Несмотря на то, что Кнессет еще не вернулся с каникул, а осенние праздники еще не начались, в коалиции идет напряженная дискуссия вокруг закона о призыве. На этой неделе масла в огонь этой дискуссии подлил начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви. "Наша позиция хорошо известна. Все должны служить", – сказал он. В "Яадут а-Тора" отреагировали незамедлительно. ""Ликуд" обещал нам провести закон о призыве. Не будет закона – не будет правительства", – сказал Ицхак Гольдкнопф, глава ультраортодоксального блока. В настоящий момент нет соглашения о том, каким будет этот закон. В кругах ультраортодоксов заявляют, что не готовы к компромиссам. "Те, кто хотят учиться в йешивах, должны иметь такую возможность", – заявили в ШАС и "Яадут а-Тора". Это означает отказ от принципа квот и тому подобного. В коалиции полагают что в итоге компромисс будет найден, однако динамика напряженности в отношениях осложняет работу и без того непростой коалиции.

На фоне всего происходящего внутри страны Нетаниягу активно стремится к смене повестки дня на международную. Поездка в Грецию и на Кипр, предстоящее выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН, возможно долгожданная встреча с президентом США Джо Байденом, затем встреча с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Все это не только важные сами по себе визиты и встречи, но и часть процесса, высшая точка которого – Саудовская Аравия. У этого процесса есть немало оборонных и дипломатических аспектов. И есть один внутриполитический. Смотрич и Бен-Гвир не будут оспаривать решение премьер-министра, если тот сочтет возможным пойти на соглашение, предоставляющее возможность Саудовской Аравии развивать ядерную программу. Они не смирятся с уступками ради диалога с Палестинской автономией. Цена, которую правительству придется заплатить палестинским арабам за мир с Саудовской Аравией, может стать слишком высокой для нынешней коалиции.

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В оппозиции недвусмысленно дают понять, что не намерены спасать Нетаниягу от его собственных "естественных партнеров". "Мы поддержим соглашение, если оно будет соответствовать интересам Израиля. Мы не присоединимся к правительству Нетаниягу, так как это интересам Израиля точно не соответствует", – сказал на этой неделе Бени Ганц. В политической системе Израиля убеждены, что соглашение с Саудовской Аравией – главная угроза целостности нынешней коалиции.