Сегодня в Израиле очень жарко: рекомендации медиков и запреты пожарных

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 сентября, температура будет выше среднесезонной во всех регионах страны – в прибрежных и внутренних, в горных и в долинах на востоке. Сегодня – один из самых жарких дней в нынешнем году.

Синоптики прогнозируют, что днем температура в Иерусалиме будет до 37-38 градусов, в Тель-Авиве – до 36-37, в Хайфе – до 32-33, в Эйлате – до 43-44, в Беэр-Шеве – до 41-42, на побережье Мертвого моря – до 40-41, в Иорданской долине – до 44-45, на берегу озера Кинерет – до 43-44, на Голанских высотах – до 39-40.

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Пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы приведены в состояние повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

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Пожарная служба ранее выпустила запрет на разжигание костров, который действует до 8 утра 10 сентября. В связи с засушливой и ветреной погодой запрещено разведение огня в парках и лесах, а также на открытой местности. За нарушение запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до шести месяцев, а также штраф в размере 75 тысяч шекелей.

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

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При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

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Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать рано утром или в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.