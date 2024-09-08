Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 8 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий снизилась по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: источники в Газе сообщают, что в результате удара ЦАХАЛа по дому в Джабалии, на севере сектора, были убиты "полковник" Абу аль-Абд Мурси, заместитель директора сил гражданской обороны ХАМАСа на севере Газы, и члены его семьи.

В центре сектора: ЦАХАЛ взорвал несколько домов на западе центральной части сектора Газы; ЦАХАЛ обстрелял цель к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 8 сентября.