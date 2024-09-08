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Израиль

Израильские силы окружили Иерихон, где могут скрываться сообщники террориста

время публикации: 08 сентября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 11:46
Израильские силы окружили Иерихон, где могут скрываться сообщники террориста
Flash90

Генеральный директор палестинского Управления пограничных переездов Натми Муханна сообщил, что движение по мосту короля Хуссейна, на котором расположен пограничный КПП "Алленби", закрыто в обоих направлениях в результате теракта, совершенного ранее в воскресенье.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, на данном этапе неизвестно, когда пограничный переезд возобновит работу.

Власти Иордании сообщили о начале расследования инцидента.

Израильские службы безопасности окружили Иерихон (Иерихо), расположенный примерно в пяти километрах от КПП "Алленби", чтобы исключить возможность вовлечения потенциальных сообщников террориста, которые могли прибыть раньше.

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