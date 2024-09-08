Израильские силы окружили Иерихон, где могут скрываться сообщники террориста
время публикации: 08 сентября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 11:46
Генеральный директор палестинского Управления пограничных переездов Натми Муханна сообщил, что движение по мосту короля Хуссейна, на котором расположен пограничный КПП "Алленби", закрыто в обоих направлениях в результате теракта, совершенного ранее в воскресенье.
Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, на данном этапе неизвестно, когда пограничный переезд возобновит работу.
Власти Иордании сообщили о начале расследования инцидента.
Израильские службы безопасности окружили Иерихон (Иерихо), расположенный примерно в пяти километрах от КПП "Алленби", чтобы исключить возможность вовлечения потенциальных сообщников террориста, которые могли прибыть раньше.
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