Убийство в Рахате: задержаны трое подозреваемых

Полиция Негева арестовала троих подозреваемых в причастности к убийству Мухаммада Шейха Элаида из Рахата, произошедшего рано утром в воскресенье. По данным расследования, мужчина находился в своей машине, когда по нему открыли огонь из огнестрельного оружия.

В результате полученных ранений, пострадавший потерял контроль над транспортным средством, его машина вылетела с дороги и столкнулась с маршрутным такси, в результате чего несколько пассажиров получили легкие травмы.

Получивший тяжелые огнестрельные ранения мужчина скончался на месте происшествия. Вскоре полиция установила троих подозреваемых в причастности к совершению этого преступления, все они были арестованы. Изъят также автомобиль, который использовался для совершения нападения.

По данным полиции, речь идет об очередном нападении в рамках конфликта с кланом Абу Латиф.