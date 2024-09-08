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Израиль

Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: "Хизбалла" обстреляла территорию Израиля

время публикации: 08 сентября 2024 г., 02:40 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 05:29
Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: "Хизбалла" обстреляла территорию Израиля
David Cohen/Flash90

В 2:34-2:40 в Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах Верхней Галилеи была слышна тревога.

Ранее, около 1 часа ночи, примерно в том же районе была слышна тревога.

Подтверждены пуски ракет с ливанской территории.

"Хизбалла" заявила, что берет на себя ответственность за обстрел, осуществленный в ответ на удар ЦАХАЛа по автомобилю в Кфар Фаруне, на юге Ливана.

Израиль
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