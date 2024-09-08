Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: "Хизбалла" обстреляла территорию Израиля

В 2:34-2:40 в Кирьят-Шмоне и других населенных пунктах Верхней Галилеи была слышна тревога.

Ранее, около 1 часа ночи, примерно в том же районе была слышна тревога.

Подтверждены пуски ракет с ливанской территории.

"Хизбалла" заявила, что берет на себя ответственность за обстрел, осуществленный в ответ на удар ЦАХАЛа по автомобилю в Кфар Фаруне, на юге Ливана.