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    В Израиле

    Израиль прощается с Риной и Майей Ди, погибшими в теракте

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    Майя и Рина Ди
    Фото семьи Ди     Израиль прощается с Риной и Майей Ди, погибшими в теракте
    Noam Revkin Fenton/Flash90     Израиль прощается с Риной и Майей Ди, погибшими в теракте
    Noam Revkin Fenton/Flash90     ВСЕ ФОТО

    Сотни людей приехали на кладбище в Кфар-Эцион, где состоялись похороны Рины (16) и Майи (20) Ди, погибших в пятницу в результате теракта в восточной Самарии.

    Большинство родственников погибших живут в Великобритании (откуда семья репатриировалась 9 лет назад), и им было необходимо время для того, чтобы прибыть в Израиль.

    Состояние матери погибших девушек, Леи, остается критическим. Ей была сделана сложная операция, врачи борются за ее жизнь.

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    "Как я объясню Лее, когда она придет в себя, что случилось с двумя драгоценными подарками, полученными от нее?", – сказал над могилами дочерей их отец Лой. Он также упомянул о расколе в израильском обществе, вызванном юридической реформой. "Весь народ страдает", – сказал он, добавив, что теракт, в котором погибли его дочери, показал, что "все же речь идет о едином народе". "Еврейский народ сегодня доказал, что он – все же един. Одна небольшая семья разрушена, но страдает весь народ. Нет большего доказательства, что народ Израиля жив".

    Напомним, 7 апреля на 57-й трассе около Хамры (восточная Самария) был обстрелян гражданский автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились две девушки и их мать, жительницы поселения Эфрат. Прибывшие на место парамедики констатировали смерть двух пострадавших. Третья раненая, 48-летняя женщина, в критическом состоянии была доставлена в больницу.

    По данным предварительного расследования, террористов было двое. Сначала они из своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водительницу и пассажирок. Затем они догнали автомобиль, который продолжал движение, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия найдены 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова.

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    Отец убитых девушек ехал в машине, следовавшей перед автомобилем, в котором находились его дочери и жена. Он стал свидетелем теракта, но не успел ничем помочь своим близким.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Апреля 2023
    Похороны убитых в теракте Рины и Майи Ди состоятся в 17:00 в Кфар-Эцион
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Апреля 2023
    Разрешены к публикации имена сестер, погибших в результате теракта в восточной Самарии
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