Лапид: "Я беспокоился, когда шел на инструктаж к Нетаниягу, но вышел от него еще более озадаченным"
Глава парламентской оппозиции Яир Лапид сделал заявление для прессы после встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу, которая была посвящена ситуации в области безопасности.
"Я беспокоился, когда шел на инструктаж к Нетаниягу, но вышел из него еще более озадаченным", – заявил Яир Лапид в самом начале брифинга.
По словам Лапида, он заверил главу правительства, что оппозиция поддержит любую операцию, рекомендованную службами безопасности на фоне волны террора.
На этой встрече Лапид настаивал на нескольких незамедлительных шагах: 1. полностью отказаться от решения об отставке Галаната с поста министра обороны; 2. вместо нынешнего военно-политического кабинета сформировать узкий более мобильный "форум" для принятия решений по вопросам безопасности. 3. Лишить Бен-Гвира полномочий принимать решения, касающиеся Храмовой горы, и передать эти полномочия генеральному инспектору полиции.
Лапид заявил, что Нетаниягу обязан устранить ситуацию, при которой в министерстве безопасности имеются два министра. "Это невозможная ситуация, когда мессианская фракция самых экстремистски настроенных поселенцев завладела министерством обороны в такой непростой период", – пояснил он.
Лапид также сказал, что по-прежнему главной угрозой Израиля остается Иран, однако из-за действий правительства Нетаниягу Израиль теряет американскую и международную поддержку, без которых с этой угрозой не справиться.
Лапид напомнил, что 100 дней назад его правительство передало Нетаниягу безопасную и процветающую страну, за прошедшее с того момента время Израилем был утрачен фактор сдерживания.
Лапид также подчеркнул, что система безопасности Израиля остается одной из лучших в мире, а главной его проблемой является политическое руководство страны.
Партия "Ликуд", комментируя выступление Лапида, заявила: "В то время, как Израиль сражается на трех фронтах, и после того, как Биньямин Нетаниягу пригласил Лапида на инструктаж по вопросам безопасности, тот предпочел заниматься мелкой политикой вместо того, чтобы транслировать сообщение об единстве народа перед нашими врагами".