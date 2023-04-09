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    В Израиле

    Лапид: "Я беспокоился, когда шел на инструктаж к Нетаниягу, но вышел от него еще более озадаченным"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Лапид:
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Глава парламентской оппозиции Яир Лапид сделал заявление для прессы после встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу, которая была посвящена ситуации в области безопасности.

    "Я беспокоился, когда шел на инструктаж к Нетаниягу, но вышел из него еще более озадаченным", – заявил Яир Лапид в самом начале брифинга.

    По словам Лапида, он заверил главу правительства, что оппозиция поддержит любую операцию, рекомендованную службами безопасности на фоне волны террора.

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    На этой встрече Лапид настаивал на нескольких незамедлительных шагах: 1. полностью отказаться от решения об отставке Галаната с поста министра обороны; 2. вместо нынешнего военно-политического кабинета сформировать узкий более мобильный "форум" для принятия решений по вопросам безопасности. 3. Лишить Бен-Гвира полномочий принимать решения, касающиеся Храмовой горы, и передать эти полномочия генеральному инспектору полиции.

    Лапид заявил, что Нетаниягу обязан устранить ситуацию, при которой в министерстве безопасности имеются два министра. "Это невозможная ситуация, когда мессианская фракция самых экстремистски настроенных поселенцев завладела министерством обороны в такой непростой период", – пояснил он.

    Лапид также сказал, что по-прежнему главной угрозой Израиля остается Иран, однако из-за действий правительства Нетаниягу Израиль теряет американскую и международную поддержку, без которых с этой угрозой не справиться.

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    Лапид напомнил, что 100 дней назад его правительство передало Нетаниягу безопасную и процветающую страну, за прошедшее с того момента время Израилем был утрачен фактор сдерживания.

    Лапид также подчеркнул, что система безопасности Израиля остается одной из лучших в мире, а главной его проблемой является политическое руководство страны.

    Партия "Ликуд", комментируя выступление Лапида, заявила: "В то время, как Израиль сражается на трех фронтах, и после того, как Биньямин Нетаниягу пригласил Лапида на инструктаж по вопросам безопасности, тот предпочел заниматься мелкой политикой вместо того, чтобы транслировать сообщение об единстве народа перед нашими врагами".

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