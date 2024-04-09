ЦАХАЛ уничтожил главу "МЧС" ХАМАСа в центральной части Газы
время публикации: 09 апреля 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 08:29
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации в Газе Хатэма аль-Джамари – председателя комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАСа в центральной части сектора.
В официальном заявлении сказано, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили аль-Джамари, получив данные о его местонахождении от военной разведки (АМАН).
ЦАХАЛ сообщает, что Хатэм аль-Джамари был командиром боевиков ХАМАСа в районе Магази, затем был назначен главой местного "МЧС".
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