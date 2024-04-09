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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 апреля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

время публикации: 09 апреля 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 06:30
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 апреля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 9 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа выпустили две ракеты по дому в районе Шуджаийя, к востоку от города Газа; ЦАХАЛ нанес удары по целям в северной части сектора.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому на улице Аль-Мадарес в Дир аль-Балахе, в центральной части сектора, есть погибшие.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Ат-Танур, к востоку от Рафаха.

Источники в Газе сообщали, что члены Службы гражданской обороны обнаружили в районе Хан-Юниса около 30 тел убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 9 апреля.

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