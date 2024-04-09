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Израиль

Стрельба в Нацерете, трое убитых и четверо раненых

время публикации: 09 апреля 2024 г., 19:40 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 20:11
Стрельба в Нацерете, трое убитых и четверо раненых
Пресс-служба МАДА
Стрельба в Нацерете, трое убитых и четверо раненых
Фото: А.Султан/Flash90

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на улице 1060 в Нацерете в результате "инцидента с применением насилия" ранены семь человек, из которых четверо к приезду "скорой" находились в бессознательном состоянии.

Парамедики констатировали смерть троих мужчин в возрасте около 40 лет, еще двое в критическом состоянии были доставлены в больницу.

В этом инциденте были ранены еще две женщины: 40-летняя женщина получила тяжелые ранения, и 70-летняя – легкие.

Раненые доставлены в Английскую и Итальянскую больницы в Нацерете и в медицинский центр "А-Эмек" в Афуле.

Сайт "Мако", со ссылкой на свидетелей, пишет, что вооруженный мужчина зашел в дом на улице 1060 и открыл огонь по находившимся там людям.

Из полиции сообщили, что стрелявший приходится родственником погибшим и раненым. Он покончил с собой.

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