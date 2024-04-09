Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 9 апреля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди от севера до Негева, временами грозы и град. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 15-17, в Эйлате – 19-25, в Беэр-Шеве – 14-22, в Мицпе-Рамоне – 11-18, на побережье Мертвого моря – 18-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 13-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-21, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 5 км/ч).

В среду – прохладно, дождливо. В четверг-пятницу температура немного повысится, переменная облачность.