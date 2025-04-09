Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 9 апреля, температура резко понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность, на юге дымка. Ожидаются слабые дожди на севере и в центре страны. Днем усилится северо-западный ветер.

В Иерусалиме – 13-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 26-35, в Беэр-Шеве – 17-24, в Мицпе-Рамоне – 15-26, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-21, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-26, на Голанских высотах – 15-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 40-220 см. Купание вечером может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 5 км/ч).

В четверг – значительное понижение температуры до уровня немного ниже среднесезонного. В пятниц-субботу – без существенных изменений, переменная облачность, местами дожди.