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    В Израиле

    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Опрос NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Антитеррористическая операция
    Abed Rahim Khatib/Yonatan Sindel/Flash90

    5-7 августа 2022 года Армия обороны Израиля провела в секторе Газы антитеррористическую операцию "На заре" ("עלות השחר"). ЦАХАЛ нанес значительный ущерб террористической организации "Исламский джихад".

    Редакция NEWSru.co.il просит наших читателей высказать свое мнение по поводу данной операции и борьбы с террором в целом.

    До голосования рекомендуем прочитать опубликованный ниже текст о предварительных итогах операции "На заре".

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    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 18 вопросов)

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    Операция "На заре". Предварительные итоги

    Операция была начата на фоне угроз со стороны "Исламского джихада" о нанесении ударов по целям около границы сектора Газы в случае, если власти Израиля не освободят задержанного в Дженине шейха Басама ас-Саади, одного из лидеров "Исламского джихада".

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    Министр обороны Израиля Бени Ганц после завершения операции объявил, что у нее было три цели: 1) устранить немедленную угрозу, исходившую из Газы для приграничных районов; 2) сохранить свободу действий ЦАХАЛа; 3) осуществить сдерживание противника.

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    7 августа, при посредничестве Египта, было достигнуто соглашение о прекращении огня.

    Руководство "Исламского джихада" объявило о "победе". Правительство Израиля выразило удовлетворение результатами операции, подчеркнув, что ее проведение было необходимо в сложившейся ситуации.

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    В первый день операции был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе. "Исламский джихад" также подтверждает гибель двух "генералов", а также десяти полевых командиров и боевиков. ЦАХАЛ атаковал в Газе более 200 целей: мастерские по производству вооружений, склады, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков и др.

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    В ходе операции была продемонстрирована высокая эффективность системы ПРО "Железный купол" (до 97% при отражении ракетных ударов по населенным пунктам).

    Боевики "Исламского джихада" не смогли нанести серьезный ущерб Израилю, хотя и выпустили по израильской территории около 800 ракет (по оценке ЦАХАЛа, примерно каждая пятая такая ракета падала в секторе Газы). Причем ракетные удары из Газы наносились не только по южным, но и по центральным районам. Однако существенного ущерба эти атаки не причинили. Жертв не было, несколько израильтян получили легкие осколочные ранения, десятки получили легкие травмы по пути в убежища.

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    Минздрав Газы заявляет о 45 убитых (в их числе 15 несовершеннолетних и четыре женщины) и примерно 360 раненых в результате действий ЦАХАЛа. В сообщениях из Газы говорилось в основном о жертвах среди мирного населения, хотя и признавалась гибель "генералов" и некоторых командиров боевиков. По данным ЦАХАЛа, большинство убитых и раненых – командиры и боевики "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"). При этом израильскими военными отмечалось, что в ряде случаев, в частности в двух случаях в Джабалии, на севере сектора, люди гибли в результате падения ракет, запущенных "Исламским джихадом", а не ЦАХАЛом. В результате первого такого ошибочного удара террористов погибли четыре ребенка.

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    Очевидно, говорить о ликвидации инфраструктуры террора "Исламского джихада" в секторе Газы по итогам этой операции нельзя. Хотя этой организации и нанесен существенный ущерб. "Бригады Аль-Кудса" сохранили основной ракетный потенциал (6000-7000 ракет, по оценкам израильской военной разведки) и не понесли значительных потерь. Следствием ликвидации двух "генералов" этой группировки будет смена руководства боевиков.

    Отметим, что террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующая сектора Газы с 2007 года, на этот раз не присоединилась к боевым действиям и содействовала достижению соглашения о прекращении огня (так было и в 2019 году, когда ЦАХАЛ проводил операцию "Черный пояс" против "Исламского джихада" в Газе). Напомним, что в мае 2021 года, во время проведения операции "Страж стен", ХАМАС противостоял ЦАХАЛу и осуществил рекордное число обстрелов центральных районов Израиля.

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    Во время операции "На заре" в Газе ЦАХАЛ, пограничная полиция и спецслужбы продолжали действовать в Иудее и Самарии. Были задержаны десятки активистов "Исламского джихада", в том числе ключевые фигуры, руководившие действиями боевиков. Израиль проигнорировал угрозы "Исламского джихада", сохранив за собой инициативу и свободу действий.

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    Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 18 вопросов)

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