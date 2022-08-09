Спецоперация в Шхеме: ликвидирован террорист, палестинская сторона сообщает о десятках раненых

Рано утром во вторник, 9 августа, при проведении операции по задержании подозреваемого в террористической деятельности в Шхеме израильские военные столкнулись с вооруженным сопротивлением, завязалась перестрелка, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Агентство Maan заявляет, что в ходе вооруженного противостояния в Шхеме были ранены 30 "мирных жителей", четверо из которых получили тяжелые ранения.

Cтолкновения произошли в ходе очередной операции с целью задержания Ибрагима ан-Наблуси – единственного боевика "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), который смог скрыться 8 февраля 2022 года, когда в Шхеме бойцами спецпоздразделения пограничной полиции ЯМАМ были ликвидированы боевики, причастные к обстрелу израильтян около гробницы Йосефа.

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На этот раз операция вновь проводилась бойцами ЯМАМ при поддержке ЦАХАЛа.

В ходе операции Ибрагим ан-Наблуси был ликвидирован, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа. Сообщается, что вместе с ним был убит еще один боевик, забаррикадировавшийся в доме.

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Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.