adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.327 ₪ 3.390 ₪
Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Спецоперация в Шхеме: ликвидирован террорист, палестинская сторона сообщает о десятках раненых

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Перестрелка между военными и боевиками в Шхеме: палестинская сторона сообщает о раненых
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Спецоперация в Шхеме: ликвидирован террорист, палестинская сторона сообщает о десятках раненых
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Рано утром во вторник, 9 августа, при проведении операции по задержании подозреваемого в террористической деятельности в Шхеме израильские военные столкнулись с вооруженным сопротивлением, завязалась перестрелка, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Агентство Maan заявляет, что в ходе вооруженного противостояния в Шхеме были ранены 30 "мирных жителей", четверо из которых получили тяжелые ранения.

    Cтолкновения произошли в ходе очередной операции с целью задержания Ибрагима ан-Наблуси – единственного боевика "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), который смог скрыться 8 февраля 2022 года, когда в Шхеме бойцами спецпоздразделения пограничной полиции ЯМАМ были ликвидированы боевики, причастные к обстрелу израильтян около гробницы Йосефа.

    adv_11 m_ar_1

    На этот раз операция вновь проводилась бойцами ЯМАМ при поддержке ЦАХАЛа.

    В ходе операции Ибрагим ан-Наблуси был ликвидирован, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа. Сообщается, что вместе с ним был убит еще один боевик, забаррикадировавшийся в доме.

    adv_12 incontent_1

    Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.

    adv_13 m_ar_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:45 Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Опрос NEWSru.co.il
    09:05 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 167-й день войны
    08:59 Спецоперация в Шхеме: ликвидирован террорист, палестинская сторона сообщает о десятках раненых
    07:37 На юге Ливана убит "генерал" палестинских сил безопасности
    06:58 Коронавирус в мире 9 августа 2022 года: свыше 590 млн заразились, более 6,4 млн умерли. Статистика по странам
    05:54 Умерла популярная актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, сыгравшая в "Бриолине" с Джоном Траволтой
    05:42 Прогноз погоды на 9 августа: жарко, малооблачно
    00:42 СМИ: Гондурас может перенести свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5