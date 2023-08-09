Стрельба в Негеве: двое убитых, один раненый

Около полуночи на 40-й трассе недалеко от перекрестка Лехавим, на окраине Рахата (Негев), в результате стрельбы были ранены три человека. Раненые были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Состояние двоих раненых (мужчины 25-30 лет) было от тяжелого до критического. Позже врачи констатировали их смерть.

Третий раненый прибыл в больницу самостоятельно. Он в состоянии средней тяжести.

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По данным полиции, друг в друга стреляли из двух машин. Оба убитых были жителями Рахата.

Проводится расследование.

Недалеко от 310-й трассы был найден сожженный автомобиль, из которого велась стрельба.

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По версии следствия, причиной данного криминального инцидента является конфликт между кланами.

С начала 2023 года в арабском секторе Израиля в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты 145 человек.