Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь

Министерство социального обеспечения сообщает, что беженцы из Украины больше не могут получать бесплатную медицинскую помощь в израильских больницах. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

Данное решение, согласно заявлению министерства социального обеспечения, связано с тем, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства.

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По данным, предоставленным нашей редакции в министерстве, за первые полтора года войны в Украине министерство финансов перевело министерству социального обеспечения около 100 миллионов шекелей на помощь беженцам из Украины. 80% из этого бюджета было потрачено на медицинское обслуживание и медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.

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В настоящий момент в Израиле находятся 14692 гражданина Украины, которым министерство соцобеспечения оказывало услуги в рамках программы "Цав а-Шаа", открытой после начала войны в Украине.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию главы правительства и в министерство финансов с запросом о том, почему прекращено финансирование медицинского обслуживания для беженцев из Украины. Мы пока не получили ответ на этот вопрос.