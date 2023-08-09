adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
30 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.700 ₪ 4.051 ₪
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
30 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь
    Tomer Neuberg/Flash90

    Министерство социального обеспечения сообщает, что беженцы из Украины больше не могут получать бесплатную медицинскую помощь в израильских больницах. Также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

    Данное решение, согласно заявлению министерства социального обеспечения, связано с тем, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства.

    adv_12 incontent_1

    По данным, предоставленным нашей редакции в министерстве, за первые полтора года войны в Украине министерство финансов перевело министерству социального обеспечения около 100 миллионов шекелей на помощь беженцам из Украины. 80% из этого бюджета было потрачено на медицинское обслуживание и медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.

    adv_13 m_ar_1

    В настоящий момент в Израиле находятся 14692 гражданина Украины, которым министерство соцобеспечения оказывало услуги в рамках программы "Цав а-Шаа", открытой после начала войны в Украине.

    Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию главы правительства и в министерство финансов с запросом о том, почему прекращено финансирование медицинского обслуживания для беженцев из Украины. Мы пока не получили ответ на этот вопрос.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:30 Суд оправдал пять израильтян, которых обвиняли в шпионаже в пользу Ирана
    12:15 Израиль прекратил оказывать беженцам из Украины медицинскую помощь
    11:52 Под Москвой на Загорском оптико-механическом заводе прогремел мощный взрыв: причинен значительный ущерб, множество пострадавших
    11:06 Баскетбол. Отборочный турнир чемпионата Европы 2025 года. Соперники израильтян
    10:45 Элиша Йеред, задержанный за участие в столкновении с арабами в Бурке, оставлен под арестом до 13:00
    10:25 ШАБАК завершил расследование теракта в Гило
    10:11 Актриса Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет
    10:06 Бен-Гвир запретил Тиби навещать арабов, задержанных за участие в столкновении возле Бурки
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom