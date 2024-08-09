Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 августа: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 9 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы относительно высокая. Удары ночью наносились по целям на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хауила, в Джабалии, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на западе Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Мадфа на севере лагеря Аль-Магази, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Матар, к западу от Нусейрата, есть убитые и раненые.

На юге сектора: израильские танки обстреливали цели в городе Аль-Карара, к северо-востоку от Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в западной части Рафаха; израильская артиллерия обстреливала цели на северо-востоке Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 9 августа.

ЦАХАЛ сообщает, что 8 августа в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен офицер разведроты бригады "Нахаль". Раненый доставлен в больницу. Семья проинформирована.

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