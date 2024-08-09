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Израиль

Российские авиакомпании до 16 августа не будут совершать ночные полеты в Израиль

время публикации: 09 августа 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 17:47
Flash90. Фото: М. Шай
Flash90. Фото: М. Шай

Российские авиакомпании до 16 августа не будут совершать ночные (с 01:00 до 07:00) полеты в Израиль и над его территорией. Сведения об этом появились в NОТАМ на сайте аэропорта "Бен-Гурион".

NОТАМ – извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

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