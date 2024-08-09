Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 августа: операции в Хевроне, Тубасе, Туль-Кареме
время публикации: 09 августа 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 06:31
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 августа действовали в Хевроне и около Хеврона (в Таркумии, Уади аль-Харие), в Тубасе, в Туль-Кареме, около Шхема (в Усарине), около Калькилии (в Хабле).
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 августа.
Ссылки по теме