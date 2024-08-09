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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 августа: операции в Хевроне, Тубасе, Туль-Кареме

время публикации: 09 августа 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 06:31
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 августа: операции в Хевроне, Тубасе, Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 августа действовали в Хевроне и около Хеврона (в Таркумии, Уади аль-Харие), в Тубасе, в Туль-Кареме, около Шхема (в Усарине), около Калькилии (в Хабле).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 августа.

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