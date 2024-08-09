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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован Самар Махмуд аль-Хадж, один из командиров ХАМАСа в Ливане

время публикации: 09 августа 2024 г., 20:26 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 20:36
ЦАХАЛ: ликвидирован Самар Махмуд аль-Хадж, один из командиров ХАМАСа в Ливане
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что в пятницу, 9 августа, в результате операции, проведенной под руководством общей службы безопасности и военной разведки, посредством беспилотника ВВС ЦАХАЛа в городе Сайда (Сидоне) на юге Ливана был ликвидирован Самар Махмуд аль-Хадж, один из командиров ХАМАСа в Ливане. Он был ответственен за планирование и осуществление терактов и ракетных обстрелов израильской территории.

Аль-Хадж командовал вооруженными боевиками в лагере беженцев Эйн аль-Хильве и занимался, помимо прочего, вербовкой террористов и их подготовкой для нападения на Израиль.

Израиль
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